Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
< sekcia Regióny

Jazdil nekoordinovane: Muža zastavili policajti, nafúkal 2,4 promile

.
Alkohol tester, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Viedol osobné vozidlo po Volgogradskej ulici v Prešove, kde bol policajnou hliadkou z dôvodu nekoordinovanej jazdy auta zastavený a podrobený kontrole.

Autor TASR
Prešov 15. októbra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 50-ročného Prešovčana. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, mal sa ho dopustiť v pondelok (13. 10.) pred 17.00 h.

Viedol osobné vozidlo po Volgogradskej ulici v Prešove, kde bol policajnou hliadkou z dôvodu nekoordinovanej jazdy auta zastavený a podrobený kontrole. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky presiahol 2,4 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že muž bol obmedzený na osobnej slobode a boli s ním vykonané potrebné procesné úkony.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete