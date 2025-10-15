< sekcia Regióny
Jazdil nekoordinovane: Muža zastavili policajti, nafúkal 2,4 promile
Autor TASR
Prešov 15. októbra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 50-ročného Prešovčana. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, mal sa ho dopustiť v pondelok (13. 10.) pred 17.00 h.
„Viedol osobné vozidlo po Volgogradskej ulici v Prešove, kde bol policajnou hliadkou z dôvodu nekoordinovanej jazdy auta zastavený a podrobený kontrole. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky presiahol 2,4 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že muž bol obmedzený na osobnej slobode a boli s ním vykonané potrebné procesné úkony.
