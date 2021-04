Polícia obvinila 55-ročného Gánovčana, ktorý vyčíňal v Poprade

Poprad 21. apríla (TASR) – Polícia obvinila 55-ročného muža z Gánoviec z trestného činu výtržníctva, ktorého sa dopustil v pondelok (19. 4.) v meste Poprad. Ako o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, agresívny muž použil hasiaci prístroj, poškodil dvere, napadol okoloidúcich a nakoniec aj poskákal po aute.



Ligdayová uviedla, že muž v popoludňajších hodinách vošiel do jedného z popradských bytových domov, kde vzal voľne položený práškový hasiaci prístroj, poškodil na ňom plombu a celý ho v týchto priestoroch neoprávnene spotreboval. Potom prístrojom poškodil dvere jedného bytu.



„Keď vyšiel von na ulicu, najskôr fyzicky napadol jedného okoloidúceho muža, ktorého päsťou udrel do tváre, a neskôr aj ďalšieho muža - schytil ho za krk, udrel do tváre a nakoniec ho ešte aj kopol,“ priblížila hovorkyňa. Ako ďalej opísala, vyčíňanie Gánovčana však pokračovalo. Vstúpil do podniku na Francisciho ulici, kde sa agresívne správal voči jednému mužovi. Potom, keď odišiel, zazrel osobné motorové vozidlo značky Citroen C3, na ktoré vyliezol a začal po ňom skákať.



Policajná hliadka agresívneho muža zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. „Na obvineného bude podaný návrh na jeho väzobné stíhanie, ak sa mu vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na tri roky,“ dodala Ligdayová.