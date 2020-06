Polícia obvinila 55-ročného muža z obce Rudňany za fyzické napadnutie

Rudňany 24. júna (TASR) - Polícia obvinila zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu 55-ročného muža z obce Rudňany, okres Spišská Nová Ves. Obvinený v pondelok (22. 6.) vo večerných hodinách v jednom z rodinných domov v miestnej osade fyzicky napadol 29-ročného muža tak, že ho kuchynským nožom pichol do oblasti chrbta. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Mužovi spôsobil podľa predbežnej lekárskej správy ťažké zranenia s doposiaľ presne nezistenou dobou liečenia. „Obvinený muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho vzatie do väzby. Za tento čin mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov,“ uviedla Mésarová.



Priblížila, že v pondelok boli do miestnej osady vyslané policajné hliadky, kde sa vyhrotila situácia po incidente medzi dvoma mužmi. „Na mieste sa nachádzal dav približne 200 miestnych obyvateľov, prevažne pod vplyvom alkoholu. Aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku či hromadnej bitke, boli na miesto privolané ďalšie policajné posily Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice, ktorých zásah nebol potrebný,“ opísala Mésarová. Dodala, že zo strany polície voči miestnym obyvateľom neboli použité donucovacie prostriedky.