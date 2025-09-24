< sekcia Regióny
Polícia obvinila 55-ročného vodiča, v dychu mal 2,9 promile alkoholu
Vodiča osobného auta zastavili policajti v pondelok (22. 9.) popoludní na ceste I/9 pri obci Chocholná-Velčice v Trenčianskom okrese.
Autor TASR
Chocholná-Velčice 24. septembra (TASR) - Trenčianski dopravní policajti obvinili 55-ročného vodiča z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Šoféroval pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Vodiča osobného auta zastavili policajti v pondelok (22. 9.) popoludní na ceste I/9 pri obci Chocholná-Velčice v Trenčianskom okrese. V dychu mu namerali najskôr 2,69 a pri opakovanej dychovej skúške 2,90 promile alkoholu.
„Po vykonaní všetkých procesných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia,“ doplnila hovorkyňa.
