Polícia obvinila 55-ročného vodiča, v dychu mal 2,9 promile alkoholu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Vodiča osobného auta zastavili policajti v pondelok (22. 9.) popoludní na ceste I/9 pri obci Chocholná-Velčice v Trenčianskom okrese.

Autor TASR
Chocholná-Velčice 24. septembra (TASR) - Trenčianski dopravní policajti obvinili 55-ročného vodiča z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Šoféroval pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Vodiča osobného auta zastavili policajti v pondelok (22. 9.) popoludní na ceste I/9 pri obci Chocholná-Velčice v Trenčianskom okrese. V dychu mu namerali najskôr 2,69 a pri opakovanej dychovej skúške 2,90 promile alkoholu.

„Po vykonaní všetkých procesných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia,“ doplnila hovorkyňa.
