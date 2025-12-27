Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 27. december 2025Meniny má Filoména
sekcia Regióny

NÁSILNÁ SMRŤ: Obvinená je 55-ročná žena

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Obvinená mala spôsobiť poškodenému kuchynskými nožmi viaceré bodné zranenia, ktorým na mieste podľahol.

Autor TASR
Trnava 27. decembra (TASR) - Polícia obvinila 55-ročnú ženu z obzvlášť závažného zločinu vraždy v súvislosti s násilnou smrťou muža v okrese Trnava, ktorú vyšetruje od piatkového (26. 12.) rána. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v sobotu informovalo na sociálnej sieti.

Obvinená mala spôsobiť poškodenému kuchynskými nožmi viaceré bodné zranenia, ktorým na mieste podľahol. „Okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu skutku, ako aj samotný motív budú predmetom vyšetrovania. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie,“ ozrejmila polícia.

