NÁSILNÁ SMRŤ: Obvinená je 55-ročná žena
Obvinená mala spôsobiť poškodenému kuchynskými nožmi viaceré bodné zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Trnava 27. decembra (TASR) - Polícia obvinila 55-ročnú ženu z obzvlášť závažného zločinu vraždy v súvislosti s násilnou smrťou muža v okrese Trnava, ktorú vyšetruje od piatkového (26. 12.) rána. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v sobotu informovalo na sociálnej sieti.
Obvinená mala spôsobiť poškodenému kuchynskými nožmi viaceré bodné zranenia, ktorým na mieste podľahol. „Okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu skutku, ako aj samotný motív budú predmetom vyšetrovania. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie,“ ozrejmila polícia.
