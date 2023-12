NAPADOL POLICAJTOV: Po nehode utiekol a neskôr útočil

Bojnice 28. decembra (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Prievidze obvinil 56-ročného muža z prečinu útoku na verejného činiteľa. Po dopravnej nehode najskôr utiekol a neskôr zaútočil na policajtov. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Muž, ktorý javil známky požitia alkoholu, narazil v Bojniciach do zvodidiel, z miesta nehody spolu so psom odišiel na neznáme miesto. Policajná hliadka ho spozorovala na ceste, muž následne preskočil zvodidlá a chcel sa schovať.



"Začal byť agresívny. Najskôr udrel do hlavy jedného člena hliadky a následne sa snažil druhému vykrútiť ruku, ktorú mu udrel o služobné vozidlo. Policajti ho za použitia donucovacích prostriedkov spacifikovali. Policajtom sa vyhrážal zabitím a kričal na svojho psa, aby ich roztrhal. Jednému zo zasahujúcich policajtov spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie," informovala hovorkyňa.



Útočníka umiestnili v cele policajného zaistenia. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov.