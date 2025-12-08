Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia obvinila 58-ročného muža, nafúkal takmer dve a pol promile

Alkohol tester, ilustračné foto z 31.01.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Ako uviedla, muž v sobotu (6. 12.) večer na osobnom vozidle jazdil smerom od obce Janovce na obec Raslavice, kde ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka.

Autor TASR
Bardejov 8. decembra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove obvinil 58-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Vodič sa podrobil dychovej skúške, výsledok dosiahol takmer dve a pol promile,“ povedala Ligdayová s tým, že policajti muža zadržali, obmedzili mu osobnú slobodu a skončil v cele policajného zaistenia.
