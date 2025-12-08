< sekcia Regióny
Polícia obvinila 58-ročného muža, nafúkal takmer dve a pol promile
Autor TASR
Bardejov 8. decembra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove obvinil 58-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Vodič sa podrobil dychovej skúške, výsledok dosiahol takmer dve a pol promile,“ povedala Ligdayová s tým, že policajti muža zadržali, obmedzili mu osobnú slobodu a skončil v cele policajného zaistenia.
„Vodič sa podrobil dychovej skúške, výsledok dosiahol takmer dve a pol promile,“ povedala Ligdayová s tým, že policajti muža zadržali, obmedzili mu osobnú slobodu a skončil v cele policajného zaistenia.