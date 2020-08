JAZDIL OPITÝ A V PROTISMERE: Polícia obvinila 61-ročného vodiča

Prešov 26. augusta (TASR) – Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 61-ročného vodiča, ktorý opitý v pondelok (24. 8.) so Škodou Felicia predbiehal medzi obcami Smilno a Nižná Polianka v okrese Bardejov, pričom jazdil v protismere.



Ako informuje polícia na sociálnej sieti, späť sa už nestihol bezpečne zaradiť a ohrozil tak oproti idúceho vodiča na vozidle Škoda Octavia. Ten strhol riadenie vpravo mimo cestu a narazil do betónového priepustu, inak by došlo k smrteľnej zrážke.



"Vodič, ktorý zapríčinil kolíziu, pokračoval v jazde bez toho, aby zastavil. Následne bol vypátraný a podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 2,44 promile. Škoda bola vyčíslená na 2000 eur. Vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia," uvádza polícia.