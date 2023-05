NARAZIL DO ZAPARKOVANÉHO AUTA: Obvinili 62-ročného vodiča

Humenné 11. mája (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 62-ročného muža z Humenného. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"V stredu (10. 5.) podvečer viedol osobné auto po Kudlovskej ulici v Humennom, pričom pri prejazde zákrutou nezvládol riadenie a narazil do zaparkovaného osobného vozidla. Vozidlo 64-ročnej Humenčanky bolo nárazom poškodené a vznikla jej škoda vo výške 5000 eur," uviedla Ligdayová s tým, že vodič pokračoval v jazde ďalej, no pri cúvaní narazil do oplotenia.



Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok dosial hodnotu takmer dve promile. Následne skončil v cele policajného zaistenia.