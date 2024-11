Polícia obvinila 65-ročného muža, ktorý jazdil opitý

Bratislava 27. novembra (TASR) - Polícia obvinila 65-ročného muža, ktorý v Moste pri Bratislave jazdil v utorok (26. 11.) pod vplyvom alkoholu. V obci narazil do dvoch oplotení a jedného motorového vozidla. Dychovou skúškou mu policajti zistili prítomnosť alkoholu v hodnote 2,42 promile. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Vodič putoval do cely policajného zaistenia. Po vytriezvení si vypočul obvinenie zo strany povereného príslušníka Policajného zboru. 65-ročnému vodičovi hrozí v prípade preukázania viny pred súdom trest odňatia slobody až na jeden rok," priblížila polícia.



Opätovne pripomína, že jazdou pod vplyvom alkoholu vodiči zbytočne riskujú a nielen ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky a seba, ale môžu spôsobiť aj majetkové škody, ku ktorým by nemuselo vôbec dôjsť. "Preto ešte raz - v žiadnom prípade nejazdite pod vplyvom alkoholu," uzavrela polícia.