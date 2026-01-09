< sekcia Regióny
NEBEZPEČNÝ ARZENÁL: Mužovu zbierku museli preskúmať odborníci
Medzi zaistenými predmetmi sa nachádzali aj krátke palné zbrane upravené na ostrú streľbu, podomácky vyrobené zbrane bez identifikačných údajov či tlmiče hluku výstrelu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trebišov 9. januára (TASR) - Polícia v Trebišove obvinila 65-ročného muža z prečinu a zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Pri domovej prehliadke v okrese Trebišov koncom roka 2025 odhalili arzenál nelegálne držaných zbraní, ich komponentov a streliva. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, muž nemal platný zbrojný preukaz ani oprávnenie na držbu zbraní.
Polícia počas prehliadky zaistila viaceré strelné zbrane kategórie A a B, zakázané doplnky zbraní a stovky kusov rôzneho streliva. Medzi zaistenými predmetmi sa nachádzali aj krátke palné zbrane upravené na ostrú streľbu, podomácky vyrobené zbrane bez identifikačných údajov, tlmiče hluku výstrelu, nelegálne upravené moderátory zvuku a kombinované či neodborne zložené zbrane z viacerých častí rôznych zbraní.
Medzi zbraňami kategórie B policajti objavili najmä samonabíjacie pištole, signálne zbrane, hlavne, závery a ďalšie hlavné časti strelných zbraní. „Tieto zbrane a ich časti podliehajú povoľovaciemu režimu a ich držba bez príslušného oprávnenia je v rozpore s platnou legislatívou,“ uviedla hovorkyňa. Zaistené bolo aj množstvo streliva - od pištoľových nábojov rôznych kalibrov, cez puškové a brokové náboje, až po signálne, svetlicové a cvičné náboje. Polícia zabezpečila aj samostatné komponenty streliva, ako strelný prach a zápalky.
„Rozsah a množstvo zaisteného arzenálu si vyžiadali dôkladnú dokumentáciu a zapojenie odborníkov. V priebehu vyšetrovania bolo zistené, že 65-ročný muž mal v minulosti zbrojný preukaz, ktorý si však sám zrušil, takže v čase spáchania skutku nebol držiteľom zbrojného preukazu ani zbrane,“ doplnila hovorkyňa s tým, že v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.
Polícia počas prehliadky zaistila viaceré strelné zbrane kategórie A a B, zakázané doplnky zbraní a stovky kusov rôzneho streliva. Medzi zaistenými predmetmi sa nachádzali aj krátke palné zbrane upravené na ostrú streľbu, podomácky vyrobené zbrane bez identifikačných údajov, tlmiče hluku výstrelu, nelegálne upravené moderátory zvuku a kombinované či neodborne zložené zbrane z viacerých častí rôznych zbraní.
Medzi zbraňami kategórie B policajti objavili najmä samonabíjacie pištole, signálne zbrane, hlavne, závery a ďalšie hlavné časti strelných zbraní. „Tieto zbrane a ich časti podliehajú povoľovaciemu režimu a ich držba bez príslušného oprávnenia je v rozpore s platnou legislatívou,“ uviedla hovorkyňa. Zaistené bolo aj množstvo streliva - od pištoľových nábojov rôznych kalibrov, cez puškové a brokové náboje, až po signálne, svetlicové a cvičné náboje. Polícia zabezpečila aj samostatné komponenty streliva, ako strelný prach a zápalky.
„Rozsah a množstvo zaisteného arzenálu si vyžiadali dôkladnú dokumentáciu a zapojenie odborníkov. V priebehu vyšetrovania bolo zistené, že 65-ročný muž mal v minulosti zbrojný preukaz, ktorý si však sám zrušil, takže v čase spáchania skutku nebol držiteľom zbrojného preukazu ani zbrane,“ doplnila hovorkyňa s tým, že v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.