Vodič vrazil do auta a dodávky, nechcel sa podrobiť dychovej skúške

Prešov 21. mája (TASR) - Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí po štvrtku (20. 5.) 65-ročný Prešovčan. Ako TASR informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik, pri cúvaní na Hviezdoslavovej ulici v Prešove narazil so svojím osobným autom do zaparkovanej dodávky.



"Následne sa pohol dopredu a narazil do zaparkovaného osobného auta. Na miesto bola privolaná policajná hliadka, ktorá muža vyzvala k dychovej skúške na alkohol. To odmietol a odmietol aj podrobiť sa odberu krvi na zistenie požitia alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky. Bol preto zadržaný, obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedol Džobanik s tým, že muž je stíhaný v takzvanom superrýchlom konaní.