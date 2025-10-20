< sekcia Regióny
Vodič v Spišskej Belej nafúkal viac ako 2,2 promile
Muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Spišská Belá 20. októbra (TASR) - Policajti počas sobotňajšej (18. 10.) celokrajskej osobitnej kontroly v Prešovskom kraji zastavili na Továrenskej ulici v Spišskej Belej osobné vozidlo, ktoré viedol 67-ročný muž. Bol podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol viac ako 2,2 promile. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako povedala, muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia.
„Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku 67-ročnému mužovi vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala Ligdayová.
