Vodič v Spišskej Belej nafúkal viac ako 2,2 promile

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta

Muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia.

Autor TASR
Spišská Belá 20. októbra (TASR) - Policajti počas sobotňajšej (18. 10.) celokrajskej osobitnej kontroly v Prešovskom kraji zastavili na Továrenskej ulici v Spišskej Belej osobné vozidlo, ktoré viedol 67-ročný muž. Bol podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol viac ako 2,2 promile. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako povedala, muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia.

„Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku 67-ročnému mužovi vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala Ligdayová.
