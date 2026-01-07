< sekcia Regióny
Nedovolené ozbrojovanie: Polícia obvinila 71-ročného muža
Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.
Autor TASR
Levoča 7. januára (TASR) - Polícia obvinila 71-ročného muža z okresu Levoča zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. V rodinnom dome si muž bez príslušného oprávnenia a bez platného povolenia zaobstaral a držal zbrane aj strelivo. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, išlo napríklad o niekoľko kusov dlhých palných zbraní a niekoľko kusov krátkych palných zbraní.
„Obvinený muž nie je držiteľom zbrojného preukazu ani zbrojnej licencie či iného oprávnenia na nakladanie s predmetnými zbraňami,“ dodala hovorkyňa s tým, že podľa zákona hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na tri až osem rokov.
