Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 7. január 2026Meniny má Bohuslava
< sekcia Regióny

Nedovolené ozbrojovanie: Polícia obvinila 71-ročného muža

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.

Autor TASR
Levoča 7. januára (TASR) - Polícia obvinila 71-ročného muža z okresu Levoča zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. V rodinnom dome si muž bez príslušného oprávnenia a bez platného povolenia zaobstaral a držal zbrane aj strelivo. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, išlo napríklad o niekoľko kusov dlhých palných zbraní a niekoľko kusov krátkych palných zbraní.

„Obvinený muž nie je držiteľom zbrojného preukazu ani zbrojnej licencie či iného oprávnenia na nakladanie s predmetnými zbraňami,“ dodala hovorkyňa s tým, že podľa zákona hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na tri až osem rokov.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity