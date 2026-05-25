Vodič v Poprade zrazil seniorku na priechode, polícia ho obvinila
Utrpela viacero zranení, ktoré si vyžiadajú liečenie niekoľko týždňov.
Autor TASR
Poprad 25. mája (TASR) - Polícia obvinila 87-ročného vodiča, ktorý na priechode pre chodcov v Poprade zrazil staršiu ženu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v piatok (22. 5.) krátko pred obedom na Partizánskej ulici.
„Vodič viedol osobné vozidlo po Partizánskej ulici, pričom si na priechode pre chodcov, ktorý bol označený zvislým, ako aj vodorovným dopravným značením, nevšimol chodkyňu, ktorá vstúpila na priechod. Došlo k zrážke, pričom žena po náraze ostala ležať na vozovke. Utrpela viacero zranení, ktoré si vyžiadajú liečenie niekoľko týždňov,“ uviedla hovorkyňa.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade muža obvinil z trestného činu ublíženia na zdraví.
„Únava, alkohol, ale aj vyšší vek nám znižujú naše postrehy, reakčné časy. Bez ohľadu na obdobie je kolíznych situácií na našich cestách čoraz viac a viac. Ak sme účastníkmi cestnej premávky, nezabúdajme, že dodržiavanie základných pravidiel je prioritou,“ uzavrela Ligdayová.
