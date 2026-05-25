Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Regióny

Vodič v Poprade zrazil seniorku na priechode, polícia ho obvinila

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Utrpela viacero zranení, ktoré si vyžiadajú liečenie niekoľko týždňov.

Autor TASR
Poprad 25. mája (TASR) - Polícia obvinila 87-ročného vodiča, ktorý na priechode pre chodcov v Poprade zrazil staršiu ženu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v piatok (22. 5.) krátko pred obedom na Partizánskej ulici.

„Vodič viedol osobné vozidlo po Partizánskej ulici, pričom si na priechode pre chodcov, ktorý bol označený zvislým, ako aj vodorovným dopravným značením, nevšimol chodkyňu, ktorá vstúpila na priechod. Došlo k zrážke, pričom žena po náraze ostala ležať na vozovke. Utrpela viacero zranení, ktoré si vyžiadajú liečenie niekoľko týždňov,“ uviedla hovorkyňa.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade muža obvinil z trestného činu ublíženia na zdraví.

„Únava, alkohol, ale aj vyšší vek nám znižujú naše postrehy, reakčné časy. Bez ohľadu na obdobie je kolíznych situácií na našich cestách čoraz viac a viac. Ak sme účastníkmi cestnej premávky, nezabúdajme, že dodržiavanie základných pravidiel je prioritou,“ uzavrela Ligdayová.
.

Neprehliadnite

ONLINE MS 2026: Šiesty zápas SR: Slovensko - Kanada

OTESTUJTE SA: Len skutoční filmoví fanúšikovia spoznajú tieto hlášky

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Koniec mája prinesie aj prvý tropický deň

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave