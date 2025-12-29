Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
OPITÝ AMERIČAN: Pri Starej Ľubovni jazdil s 1,6 promile

Alkohol tester, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Polícia cudzinca obmedzila na osobnej slobode, bol umiestnený do cely policajného zaistenia.

Autor TASR
Stará Ľubovňa 29. decembra (TASR) - Polícia obvinila 29-ročného muža z USA, ktorý jazdil na Spiši pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že policajná hliadka ho zastavila v nedeľu (28. 12.) hodinu po polnoci na ceste medzi Starou Ľubovňou a Plavčom.

Výsledok dychovej skúšky u tohto vodiča dosiahol takmer 1,6 promile. Polícia cudzinca obmedzila na osobnej slobode, bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová.
