< sekcia Regióny
METAMFETAMÍN: Polícia obvinila Bánovčana z neoprávneného prechovávania
Obvineného muža vyšetrovateľ zadržal, umiestnili ho do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 2. septembra (TASR) - Bánovský policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie a súčasne obvinil 44-ročného muža zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Muž od presne nezistenej doby do rána 26. augusta v byte na jednom zo sídlisk v Bánovciach nad Bebravou neoprávnene prechovával metamfetamín. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
„Policajti počas vykonanej domovej prehliadky zaistili veci súvisiace s predmetnou trestnou činnosťou. Následné predbežné expertízne skúmanie potvrdilo prítomnosť účinnej látky metamfetamín, kde zo zaisteného množstva bolo zistené, že toto je pri bežnom spôsobe užívania schopné ovplyvniť psychiku konzumenta,“ uviedla Krajčíková.
Obvineného muža vyšetrovateľ zadržal, umiestnili ho do cely policajného zaistenia. „Avšak v čase jeho zadržania vydal Okresný súd Prievidza príkaz na dodanie obvineného do ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre inú trestnú činnosť, kde muža následne eskortovali,“ priblížila policajná hovorkyňa.
Doplnila, že v prípade preukázania viny mužovi za uvedený skutok hrozí trest odňatia slobody na jeden až šesť rokov.
„Policajti počas vykonanej domovej prehliadky zaistili veci súvisiace s predmetnou trestnou činnosťou. Následné predbežné expertízne skúmanie potvrdilo prítomnosť účinnej látky metamfetamín, kde zo zaisteného množstva bolo zistené, že toto je pri bežnom spôsobe užívania schopné ovplyvniť psychiku konzumenta,“ uviedla Krajčíková.
Obvineného muža vyšetrovateľ zadržal, umiestnili ho do cely policajného zaistenia. „Avšak v čase jeho zadržania vydal Okresný súd Prievidza príkaz na dodanie obvineného do ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre inú trestnú činnosť, kde muža následne eskortovali,“ priblížila policajná hovorkyňa.
Doplnila, že v prípade preukázania viny mužovi za uvedený skutok hrozí trest odňatia slobody na jeden až šesť rokov.