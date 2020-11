Polícia obvinila Bratislavčana, ktorý sexuálne zneužíval dieťa

Dunajská Streda 27. novembra (TASR) - Vyšetrovateľ z Dunajskej Stredy obvinil 30-ročného Milana z Bratislavy zo zločinu sexuálneho zneužívania. Na prípad upozornili rodičia 12-ročného chlapca, ktorým sa syn po niekoľkých mesiacoch zdôveril. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Stretnutie muža s chlapcom sa začalo najskôr nevinne. Obaja sa mali náhodne zoznámiť, začali si vymieňať SMS správy a telefonovať si. Neskôr mal Milan na chlapca naliehať, núkal mu peniaze a snažil sa chlapca zmanipulovať. S cieľom vlastného sexuálneho uspokojovania žiadal, aby sa pred ním vyprázdnil alebo mu dovolil ho obchytkávať na intímnych miestach," opísala hovorkyňa. Polícia muža zadržala a ten sa ku všetkému priznal. V minulosti bol už dvakrát odsúdený za majetkovú trestnú činnosť. Obvinený je na základe rozhodnutia súdu stíhaný väzobne.



Polícia sa obracia na rodičov, aby predchádzali tomu, aby sa ich dieťa stalo obeťou násilníka. "Je potrebné dieťa naučiť, aby sa rodičom zdôverovalo s problémami a aby boli preň oporou. Ďalším pravidlom je upozorniť dieťa, že nikto, dokonca ani učiteľ alebo blízky príbuzný nemá právo dotýkať sa ho spôsobom, pri ktorom sa cíti nepríjemne. Nech vie, že je v poriadku, ak povie nie, odíde a povie to dospelej osobe, ktorej dôveruje. Naučte dieťa zdôveriť sa s akýmkoľvek problémom a buďte preň stále oporou. Deti nemožno nútiť k bozkom ani objatiam, ak samy nechcú. A je potrebné im vysvetliť pravidlá styku s inými osobami, komunikáciu cez telefón a sociálne siete," uviedla hovorkyňa.



Dodala, že pre všetky deti a mladých ľudí je k dispozícii Linka detskej istoty na telefónnom čísle 11611, na ktorú sa môžu obrátiť 24 hodín denne, a to s akýmkoľvek problémom, v krízovej situácii či vtedy, keď sa chce dieťa jednoducho porozprávať a nemá niekoho, kto by ho vypočul. Linka je určená prednostne pre deti, avšak môžu sa na ňu obrátiť i dospelí - rodičia, príbuzní, pedagógovia, zdravotníci a všetci, ktorým osud detí nie je ľahostajný.