Polícia obvinila Bratislavčanku, ktorá šoférovala s 2,06 promile

Bratislava 27. apríla (TASR) - Polícia obvinila 66-ročnú Bratislavčanku, ktorá v nedeľu (25.4.) šoférovala pod vplyvom alkoholu. Po tom, ako s vozidlom zišla z vozovky, jej policajti v dychu namerali 2,06 promile. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Bratislavčanka viedla krátko pred 13.00 h vozidlo Citroen Xsara po Mudroňovej ulici v smere na Palisády. S vozidlom zišla mimo vozovky, kde narazila do tam umiestnených betónových kociek na chodníku a v dôsledku nárazu bolo vozidlo odhodené do protismernej časti vozovky," priblížil hovorca s tým, že k zraneniu osôb pri tejto udalosti nedošlo.



Policajti ženu následne obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie, kde bola po vykonaní potrebných úkonov umiestnená do cely policajného zaistenia. "Vec sa realizuje v tzv. super rýchlom konaní," dodal Szeiff.