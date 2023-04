Muž spôsobil škodu za tisíce eur, vyčíňal v penzióne na Spiši

Spišská Nová Ves 26. apríla (TASR) - Polícia obvinila 35-ročného Čecha, ktorý v penzióne na Spiši spôsobil škodu za tisíce eur. Stíhaný je väzobne. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že javil známky požitia alkoholických či iných návykových látok. V izbe, v ktorej bol ubytovaný, našli zelenú sušinu a bielu kryštalickú látku.



Muž je obvinený z prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Koncom minulého týždňa v jednom z penziónov v Spišskej Novej Vsi poškodzoval zariadenie. Škodu predbežne vyčíslili na 8000 eur. "Rozbil sklenenú výplň na vchodových dverách, poškodil stoličky a omietku na viacerých miestach na chodbe. Ďalej poškodil viacero dverí v priestoroch penziónu, ktoré vykopol, a iné zariadenie," spresnila Mésarová.



Potom prešiel do časti budovy, v ktorej sa nachádzajú bytové jednotky. "Do niekoľkých bytov vstúpil po vykopnutí dverí, vošiel dovnútra a vykrikoval ženské meno. Po výzve tam bývajúcich ľudí, aby z bytu odišiel, tak aj urobil," dodala.



V súvislosti so zaistenými podozrivými látkami začala polícia trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť. Mužovi odobrali biologický materiál, ktorý bude podrobený toxikologickému vyšetreniu.



"Od kolegov z Českej republiky boli získané informácie, že obvinený muž má bohatú trestnú minulosť, prevažne majetkového charakteru," doplnila.



Cudzincovi hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody až na päť rokov.