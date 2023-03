Polícia obvinila ďalšieho fanúšika z futbalového derby

Bratislava 15. marca (TASR) - Bratislavskí policajti obvinili v súvislosti s výtržnosťami, ku ktorým došlo začiatkom marca počas futbalového zápasu medzi mužstvami FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava, ďalšieho fanúšika. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí 22-ročnému mladíkovi trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Kristián M. z Trnavy čelí obvineniu pre útok na verejného činiteľa. V utorok (14. 3.) ho policajti zadržali a eskortovali na príslušné policajné oddelenie s cieľom vykonania ďalších procesných úkonov. "Obvinený mal počas uvedeného zápasu v sektore hostí Národného futbalového štadióna v Bratislave, počas odchodu poriadkových jednotiek z tribúny, zaútočiť na policajta Pohotovostného policajného útvaru," priblížil Szeiff.



Policajta, ktorý prechádzal okolo, kopol fanúšik pravou nohou do oblasti chrbta. "Pričom následne ďalšieho policajta napadol úderom päsťou do oblasti hlavy," spresnil hovorca.



Polícia pripomína, že počas futbalových zápasov nebudú tolerovať vyčíňanie a do budúcna využijú všetky zákonné oprávnenia, aby k takýmto útokom nedochádzalo.