< sekcia Regióny
VYHRÁŽALI SA UČITEĽKE: Polícia obvinila 14-ročných chlapcov
Chlapci sa výhražne vyjadrovali vo vzťahu k učiteľke. Svojím konaním vzbudili u nej obavu o život a zdravie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Poprad 13. októbra (TASR) - Polícia obvinila dvoch neplnoletých chlapcov, ktorí sa vyhrážali učiteľke v jednej zo škôl v okrese Poprad. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal nedávno počas vyučovania.
„Dvaja chlapci vo veku 14 rokov boli na základe získanej dôkaznej situácie obvinení z trestného činu násilia proti skupine obyvateľov. Chlapci sa výhražne vyjadrovali vo vzťahu k učiteľke. Svojím konaním vzbudili u nej obavu o život a zdravie,“ uviedla hovorkyňa.
Potvrdila, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade sa prípadom intenzívne zaoberá. Na obvinených spracoval podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie.
„Dvaja chlapci vo veku 14 rokov boli na základe získanej dôkaznej situácie obvinení z trestného činu násilia proti skupine obyvateľov. Chlapci sa výhražne vyjadrovali vo vzťahu k učiteľke. Svojím konaním vzbudili u nej obavu o život a zdravie,“ uviedla hovorkyňa.
Potvrdila, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade sa prípadom intenzívne zaoberá. Na obvinených spracoval podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie.