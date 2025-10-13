Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
< sekcia Regióny

VYHRÁŽALI SA UČITEĽKE: Polícia obvinila 14-ročných chlapcov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Chlapci sa výhražne vyjadrovali vo vzťahu k učiteľke. Svojím konaním vzbudili u nej obavu o život a zdravie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Poprad 13. októbra (TASR) - Polícia obvinila dvoch neplnoletých chlapcov, ktorí sa vyhrážali učiteľke v jednej zo škôl v okrese Poprad. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal nedávno počas vyučovania.

Dvaja chlapci vo veku 14 rokov boli na základe získanej dôkaznej situácie obvinení z trestného činu násilia proti skupine obyvateľov. Chlapci sa výhražne vyjadrovali vo vzťahu k učiteľke. Svojím konaním vzbudili u nej obavu o život a zdravie,“ uviedla hovorkyňa.

Potvrdila, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade sa prípadom intenzívne zaoberá. Na obvinených spracoval podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA V RUŽINOVE: Požiar uhasili, hlásia jednu obeť

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fumbi získalo ocenenie Forbes Growclub TOP 10 – Zdravá firma roka 2025