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Hrozí im až 12 rokov väzenia: Dvaja tínedžeri napadli 91-ročného muža
K incidentu došlo v utorok (10. 11.) po 21.00 h, keď sa senior vracal domov. Pred obytným domom ho oslovili dve osoby, ktoré od neho žiadali tašku aj s jej obsahom.
Autor TASR
Košice 12. novembra (TASR) - Polícia obvinila dvoch 15-ročných mladíkov z Košíc z lúpežného prepadnutia 91-ročného seniora. Muža mali pred obytným domom fyzicky napadnúť, opakovane ho kopať a násilím mu vziať tašku. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, obom hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
K incidentu došlo v utorok (10. 11.) po 21.00 h, keď sa senior vracal domov. Pred obytným domom ho oslovili dve osoby, ktoré od neho žiadali tašku aj s jej obsahom. Muž im ju odmietol vydať a pohrozil privolaním polície. Jedna z osôb sa mu následne pokúsila tašku strhnúť z pleca, a keď sa jej to nepodarilo, kopla ho do hrudníka.
Útočníci potom seniora odtiahli spred obytného domu. Druhý z nich ho kopol do hlavy. „Keď senior spadol na zem, naďalej sa snažili strhnúť z neho tašku. Nechýbali kopance do celého tela až do doby, kým sa tašky nezmocnili,“ doplnila hovorkyňa. Napadnutého muža nechali ležať na zemi a z miesta ušli.
Policajtom sa podarilo podozrivých zadržať krátko po skutku. Pomohol im podrobný opis útočníkov, ktorý poskytol poškodený. Príslušníci košickej pohotovostnej motorizovanej jednotky si neďaleko miesta činu všimli dve osoby zodpovedajúce opisu a predviedli ich na policajné oddelenie. Vyšetrovateľ oboch 15-ročných Košičanov obvinil zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby.
K incidentu došlo v utorok (10. 11.) po 21.00 h, keď sa senior vracal domov. Pred obytným domom ho oslovili dve osoby, ktoré od neho žiadali tašku aj s jej obsahom. Muž im ju odmietol vydať a pohrozil privolaním polície. Jedna z osôb sa mu následne pokúsila tašku strhnúť z pleca, a keď sa jej to nepodarilo, kopla ho do hrudníka.
Útočníci potom seniora odtiahli spred obytného domu. Druhý z nich ho kopol do hlavy. „Keď senior spadol na zem, naďalej sa snažili strhnúť z neho tašku. Nechýbali kopance do celého tela až do doby, kým sa tašky nezmocnili,“ doplnila hovorkyňa. Napadnutého muža nechali ležať na zemi a z miesta ušli.
Policajtom sa podarilo podozrivých zadržať krátko po skutku. Pomohol im podrobný opis útočníkov, ktorý poskytol poškodený. Príslušníci košickej pohotovostnej motorizovanej jednotky si neďaleko miesta činu všimli dve osoby zodpovedajúce opisu a predviedli ich na policajné oddelenie. Vyšetrovateľ oboch 15-ročných Košičanov obvinil zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby.