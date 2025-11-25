< sekcia Regióny
Tínedžeri ukradli auto: Spôsobili nehodu a utiekli preč
Autor TASR
Hanušovce nad Topľou 25. novembra (TASR) - Polícia obvinila dvojicu chlapcov vo veku 15 a 16 rokov z trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. Skutku sa mali dopustiť formou spolupáchateľstva začiatkom septembra v noci na Jarmočnej ulici v Hanušovciach nad Topľou. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, dvojica prišla na parkovisko, kde sa nachádzalo neuzamknuté auto.
Vo vozidle sa nachádzali aj náhradné kľúče. Bez súhlasu majiteľa nasadli, naštartovali a začali cúvať. Ani jeden z nich nie je držiteľom vodičského oprávnenia. „Počas cúvania narazili do iného zaparkovaného auta, potom aj do obrubníka. Rozhodli sa auto ponechať na mieste a odišli preč,“ uviedla hovorkyňa. Na poškodených autách vznikla škoda predbežne vyčíslená na približne 1100 eur. Obvinení mladí muži sú stíhaní na slobode.
