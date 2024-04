Polícia obvinila dvoch drogových dílerov z Trenčína

Trenčín 15. apríla (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil dvoch mužov (31, 28) z Trenčína z drogovej trestnej činnosti. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Starší z dvojice si najneskôr od decembra 2022 neoprávnene zadovažoval pervitín, ktorý následne aj predával v Trenčíne viacerým konzumentom. Polícia u neho zaistila plastové vrecko a modrú striekačku s bielou kryštalickou látkou. Podľa expertízy by zo zaisteného množstva bolo možné pripraviť minimálne 29 jednotlivých dávok drogy.



U 28-ročného obvineného našli policajti kovovú nádobu s bielou kryštalickou látkou. Chemická analýza dokázala prítomnosť pervitínu, z ktorého by bolo možné pripraviť minimálne 500 jednotlivých dávok drogy.



"Vyšetrovateľ na oboch obvinených podal návrh na vzatie do väzby, o ktorej rozhodne súd v najbližších hodinách," doplnila hovorkyňa.