Obvinili dvoch Krompašanov, ktorí bili ďalšieho muža metlou a lopatou

Krompachy 21. septembra (TASR) – Polícia obvinila dvoch mladých Krompašanov vo veku 20 a 25 rokov, ktorí v sobotu (19. 9.) pred polnocou bili 35-ročného miestneho muža metlou a lopatou. K incidentu došlo na jednej z ulíc v časti Stará Máša v meste Krompachy. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že za tieto skutky hrozí obvineným trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.



Podľa doterajšieho vyšetrovania mladí Krompašania fyzicky napadli 35-ročného miestneho muža, keď vyšiel pred dom preveriť krik z ulice. „Jeden z nich pristúpil k mužovi s tým, že ho zabije. V rukách držal lopatu, ktorou sa zahnal na muža a udrel ho po hlave. Druhý z obvinených rovnako s krikom, že ho zabije, na muža zaútočil metlou po rôznych častiach tela,“ uviedla hovorkyňa.



Ako ďalej priblížila, po útoku sa poškodenému mužovi podarilo utiecť do domu, kde sa schoval. Jeden z obvinených následne lopatou rozbil okno na dome a potom obaja útočníci z miesta ušli.



Napadnutý muž bol so zraneniami prevezený do nemocnice. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ťažké zranenia, z ktorých sa bude liečiť minimálne päť týždňov.



Mésarová doplnila, že krompašským policajtom sa podarilo útočníkov vypátrať, pričom obaja skončili v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ Policajného zboru naďalej v danej veci vykonáva potrebné procesné úkony.