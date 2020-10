Pätnásťroční mladíci v Bratislave napadli a okradli rovesníka

Bratislava 7. októbra (TASR) – Zo zločinu lúpeže v súbehu s prečinom výtržníctva obvinil policajný vyšetrovateľ v druhom bratislavskom okrese 15-ročného Kristiána a rovnako starého Zdenka. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková s tým, že obaja sú stíhaní na slobode.



„Podľa doterajších informácií obvinení s doposiaľ nezistenými ďalšími osobami dňa 16. júla v čase krátko pred 22:00 na zastávke mestskej hromadnej dopravy Vinohradnícka v Bratislave údajne fyzicky napadli ďalšieho mladého muža. Obvinený Kristián mal poškodeného zozadu kopnúť do chrbta, v dôsledku čoho spadol na zem a následne ho aj s ostatnými osobami mali začať spoločne kopať a udierať päsťami do oblasti tváre,“ priblížila hovorkyňa.



Dodala, že v dôsledku fyzického útoku poškodenému mladíkovi vypadol celý obsah malej pánskej tašky, ktorý rýchlo pozbieral a dal sa na peší útek smerom na Devätinovú ulicu v Bratislave. „Zakrátko ho však útočníci dobehli. Následne malo dôjsť k ďalšiemu fyzickému napadnutiu z ich strany, keď im už poškodený zo strachu o svoj život vydal celý obsah tašky,“ konkretizovala Martiniaková.



Pri útoku poškodený podľa jej slov neutrpel zranenia, ktoré by si vyžiadali lekárske ošetrenie, bola mu však spôsobená celková škoda vo výške 411 eur. „V prípade preukázania viny hrozí mladým mužom trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov,“ uzavrela hovorkyňa.