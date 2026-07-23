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KRADNÚŤ MALI ELEKTRICKÉ KÁBLE: V Bratislave obvinili dvoch mužov
Muži kábel pripevnili za vozidlo Škoda Felicia, za ktorým ho následne ťahali,“ priblížil Szeiff.
Autor TASR
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Bratislava 23. júla (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov, ktorí mali v Bratislave kradnúť elektrické káble. Následne boli umiestnení v cele policajného zaistenia. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Policajt oddelenia železničnej polície cestou do nočnej služby v pondelok (20. 7.) spozoroval počas jazdy po Vajnorskej ulici na železničnom nadjazde prechádzať dvoch mužov, ťahajúcich za sebou dlhý elektrický kábel. Muži kábel pripevnili za vozidlo Škoda Felicia, za ktorým ho následne ťahali,“ priblížil Szeiff.
Policajt sa vydal za týmto vozidlom, pričom keď v dôsledku uvoľnenia sa kábla zastavilo a muži z neho vystúpili, vystúpil aj policajt a mužov vyzval, aby zostali stáť na mieste. Jeden z mužov však vysadol na bicykel nachádzajúci sa v blízkosti a z miesta utiekol. Druhému mužovi obmedzil policajt osobnú slobodu a na miesto bola privolaná policajná hliadka.
Polícia napokon dolapila na Vajnorskej ulici aj muža, ktorý unikal na bicykli. Obmedzila mu osobnú slobodu a následne ho eskortovala na policajné oddelenie.
„Policajt oddelenia železničnej polície cestou do nočnej služby v pondelok (20. 7.) spozoroval počas jazdy po Vajnorskej ulici na železničnom nadjazde prechádzať dvoch mužov, ťahajúcich za sebou dlhý elektrický kábel. Muži kábel pripevnili za vozidlo Škoda Felicia, za ktorým ho následne ťahali,“ priblížil Szeiff.
Policajt sa vydal za týmto vozidlom, pričom keď v dôsledku uvoľnenia sa kábla zastavilo a muži z neho vystúpili, vystúpil aj policajt a mužov vyzval, aby zostali stáť na mieste. Jeden z mužov však vysadol na bicykel nachádzajúci sa v blízkosti a z miesta utiekol. Druhému mužovi obmedzil policajt osobnú slobodu a na miesto bola privolaná policajná hliadka.
Polícia napokon dolapila na Vajnorskej ulici aj muža, ktorý unikal na bicykli. Obmedzila mu osobnú slobodu a následne ho eskortovala na policajné oddelenie.