Na východnom Slovensku jazdili opití, jeden z mužov dokonca so zákazom

Sabinov/Štrba 7. augusta (TASR) - Polícia obvinila dvoch vodičov, ktorí v sobotu (5. 8.) jazdili po cestách na východnom Slovensku pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala o tom, že na Štrbskom Plese nafúkal muž z obce Dolný Ohaj, okres Nové Zámky, takmer tri promile, a o promile menej namerali policajti aj vodičovi v obci Dubovica v Sabinovskom okrese.



V prvom prípade viedol vodič v nočných hodinách osobné vozidlo po miestnej komunikácii na Štrbskom Plese, kde ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. "U vodiča bolo zistené požitie alkoholických nápojov. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky presiahol hodnotu 2,7 promile. Bol na mieste obmedzený na osobnej slobode a neskôr umiestnený do cely policajného zaistenia," uviedla hovorkyňa. Po vykonaní potrebných procesných úkonov voči nemu vzniesli obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Druhý vodič jazdil opitý, a dokonca v čase zákazu viesť motorové vozidlo. Ligdayová uviedla, že v sobotu pár minút pred 2. hodinou šoféroval po rodnej obci, kde ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. "Pri vykonanej kontrole sa zistilo, že vodič má udelený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel, a to až do augusta roku 2024. Pri kontrole bol podrobený aj dychovej skúške, výsledok dosiahol hodnotu 1,90 promile. Skončil v cele policajného zaistenia," dodala. V súčasnosti muž čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ako aj marenia výkonu úradného rozhodnutia.