VIDEO: Policajti podnikli v Bratislave protidrogovú akciu
Vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek, obom hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov, pričom súd ich vzal do väzby.
Pecek priblížil, že obvinený je 36-ročný Miroslav H. a 50-ročný Enric. „Obaja obvinení si minimálne od februára 2025 opakovane zadovažovali metamfetamín a heroín, ktorý následne neoprávnene prechovávali, rozdeľovali a predávali ďalším užívateľom najmä v piatom bratislavskom okrese,“ spresnil.
Dodal, že polícia vykonala aj domovú prehliadku, pri ktorej zistila príslušenstvo slúžiace na balenie, aplikáciu a distribúciu drog, viaceré plastové vrecká s obsahom heroínu a finančnú hotovosť ako výnos z drogovej trestnej činnosti.
„Vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby, s ktorým sa sudca Mestského súdu Bratislava I stotožnil,“ dodal Pecek.
Pecek priblížil, že obvinený je 36-ročný Miroslav H. a 50-ročný Enric. „Obaja obvinení si minimálne od februára 2025 opakovane zadovažovali metamfetamín a heroín, ktorý následne neoprávnene prechovávali, rozdeľovali a predávali ďalším užívateľom najmä v piatom bratislavskom okrese,“ spresnil.
Dodal, že polícia vykonala aj domovú prehliadku, pri ktorej zistila príslušenstvo slúžiace na balenie, aplikáciu a distribúciu drog, viaceré plastové vrecká s obsahom heroínu a finančnú hotovosť ako výnos z drogovej trestnej činnosti.
„Vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby, s ktorým sa sudca Mestského súdu Bratislava I stotožnil,“ dodal Pecek.