Polícia obvinila dvoch mužov, ukradli auto kuriérovi aj s tovarom

Bratislava 21. decembra (TASR) - Polícia obvinila 34-ročného Jána Š. a 41-ročného Róberta N. z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Odcudzili auto kuriérovi s tovarom v hodnote približne 45.000 eur. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková s tým, že vyšetrovateľ spracoval návrh na väzobné stíhanie obvinených.



"Policajti sa na základe poskytnutých informácií ihneď začali presúvať po trase unikajúceho vozidla, ktoré bolo odcudzené kuriérovi počas toho, ako v jednej z obcí v okrese Pezinok vykladal zásielky do doručovacieho boxu. Odcudzené vozidlo malo jazdiť v sprievode ďalšieho vozidla. Policajné hliadky našli odcudzené kuriérske vozidlo v blízkosti Slovenského Grobu," priblížila.



Policajti následne začali prepátravať okolie Chorvátskeho Grobu a po chvíli spozorovali dve vozidlá. "Služobným cestným vozidlom im skrížili cestu. Následne po ich zastavení policajti našli aj odcudzené balíky. Zároveň bolo zistené, že podozriví muži už previezli časť balíkov do jedného z rodinných domov," doplnila hovorkyňa.



Hliadka podľa jej slov zistila, že auto, na ktorom obvinení unikali, je v pátraní a jeho vodič má zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do novembra 2029. "Druhý podozrivý bol podrobený orientačnému testu na drogy, ktorý skončil s pozitívnym výsledkom na metamfetamín a amfetamín," uviedla.



Mužov následne obmedzili na osobnej slobode, potom aj obvinili. "Následne v rámci vyšetrovania bola vykonaná domová prehliadka, v rámci ktorej bola zaistená ďalšia časť odcudzených balíkov. (...) Obvinení svojím konaním spôsobili odcudzením vozidla škodu vo výške 21.000 eur a odcudzením tovaru škodu vo výške približne 45.000 eur," dodala Šimunková.