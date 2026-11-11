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Polícia obvinila dvoch mužov, vyhrážali sa smrťou blízkym osobám
Sedemnásťročný obvinený mal takmer dva roky vulgárne nadávať svojej starej mame, ponižovať ju, sácať a udierať.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov, ktorí sa vyhrážali smrťou blízkym osobám. V prvom prípade išlo o 48-ročného muža, ktorý sa vyhrážal svojej partnerke. V druhom prípade išlo o 17-ročného mladíka, ktorý mal okrem vyhrážok aj dlhodobo fyzicky a psychicky napádať svoju starú mamu. V oboch skutkoch bol podaný podnet na väzobné stíhanie obvineného. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Priblížila, že obvinený 48-ročný muž mal svoje vyhrážky adresovať prostredníctvom správ aj napriek tomu, že partneri nežili v spoločnej domácnosti. Žena sa začala vzhľadom na opakujúce sa vyhrážky a predchádzajúce skúsenosti s agresívnym správaním partnera obávať o svoj život. Policajti podozrivého muža zadržali a obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania. V prípade bol v tzv. superrýchlom konaní podaný aj podnet na väzobné stíhanie obvineného s návrhom na podanie obžaloby.
Sedemnásťročný obvinený mal takmer dva roky vulgárne nadávať svojej starej mame, ponižovať ju, sácať a udierať. Vyhrážky smrťou u nej vyvolali strach o vlastný život. Policajti mladíka zadržali a vzniesli obvinenie vo veci zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby.
„Násilie, vyhrážky ani ponižovanie nemajú v žiadnom vzťahu svoje miesto. Ak sa ocitnete v podobnej situácii alebo ste svedkom násilia, nečakajte, kým sa situácia ešte viac vyhrotí. Obráťte sa na políciu a v bezprostrednom ohrození volajte na číslo 158,“ pripomína polícia.
Informovala, že za rok 2025 bolo v rámci Bratislavského kraja oprávnenie vykázať osobu zo spoločného obydlia vykonané 162-krát. Od začiatku tohto roka do konca októbra inštitút vykázania z obydlia uplatnila poriadková polícia až v 173 prípadoch.
„Nárast súvisí najmä s vyšším počtom oznámení poškodených osôb, ale zároveň poukazuje na aktívne a efektívne využívanie tohto zákonného nástroja políciou,“ uzavrela polícia.
Priblížila, že obvinený 48-ročný muž mal svoje vyhrážky adresovať prostredníctvom správ aj napriek tomu, že partneri nežili v spoločnej domácnosti. Žena sa začala vzhľadom na opakujúce sa vyhrážky a predchádzajúce skúsenosti s agresívnym správaním partnera obávať o svoj život. Policajti podozrivého muža zadržali a obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania. V prípade bol v tzv. superrýchlom konaní podaný aj podnet na väzobné stíhanie obvineného s návrhom na podanie obžaloby.
Sedemnásťročný obvinený mal takmer dva roky vulgárne nadávať svojej starej mame, ponižovať ju, sácať a udierať. Vyhrážky smrťou u nej vyvolali strach o vlastný život. Policajti mladíka zadržali a vzniesli obvinenie vo veci zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby.
„Násilie, vyhrážky ani ponižovanie nemajú v žiadnom vzťahu svoje miesto. Ak sa ocitnete v podobnej situácii alebo ste svedkom násilia, nečakajte, kým sa situácia ešte viac vyhrotí. Obráťte sa na políciu a v bezprostrednom ohrození volajte na číslo 158,“ pripomína polícia.
Informovala, že za rok 2025 bolo v rámci Bratislavského kraja oprávnenie vykázať osobu zo spoločného obydlia vykonané 162-krát. Od začiatku tohto roka do konca októbra inštitút vykázania z obydlia uplatnila poriadková polícia až v 173 prípadoch.
„Nárast súvisí najmä s vyšším počtom oznámení poškodených osôb, ale zároveň poukazuje na aktívne a efektívne využívanie tohto zákonného nástroja políciou,“ uzavrela polícia.