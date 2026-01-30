< sekcia Regióny
Krádeže v autobusoch v Prešove: Polícia obvinila dvoch mužov
Autor TASR
Prešov 30. januára (TASR) - Z trestného činu krádeže, ktorého sa mali dopustiť formou spolupáchateľstva, polícia obvinila dvoch mužov vo veku 21 a 30 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, v stredu (28. 1.) vo večerných hodinách v areáli prešovskej autobusovej stanice si vyhliadli dve motorové vozidlá.
„Na prvom autobuse násilím otvorili dvere, prehľadali ho a odniesli si ručnú baterku. Aj do druhého autobusu sa dostali rovnakým spôsobom, odtiaľ odcudzili finančnú hotovosť vo výške približne 50 eur, no nič viac nestihli vziať, nakoľko boli vyrušení okoloidúcim,“ uviedla Ligdayová.
Mladší z mužov sa podľa jej slov uvedeného konania dopustil napriek tomu, že už bol za obdobný čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený.
„Polícia podozrivých v krátkom čase vypátrala, boli obmedzení na osobnej slobode a umiestnení do cely policajného zaistenia,“ dodala Ligdayová.
