Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
Polícia obvinila dvoch mužov z Medzilaboriec z krádeže v herni v Česku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Skutok sa stal vlani v nočných hodinách v herni v meste Zábřeh.

Autor TASR
Medzilaborce 11. februára (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov vo veku 25 a 27 rokov z Medzilaboriec z trestného činu krádeže, ktorého sa mali dopustiť formou spolupáchateľstva. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, skutok sa stal vlani v nočných hodinách v herni v meste Zábřeh v Českej republike. Obvinení sú stíhaní na slobode.

Jeden z mužov nadviazal rozhovor s 59-ročným poškodeným, zatiaľ čo druhý k nemu pristúpil zozadu a z vesty mu vytiahol peňaženku. V nej sa nachádzali doklady a finančná hotovosť vo výške 4250 českých korún. Páchatelia si mali z peňaženky vziať peniaze a následne ju odhodiť na zem.

„Dvadsaťpäťročný Medzilaborčan sa takéhoto konania dopustil napriek tomu, že už bol v roku 2024 odsúdený za rovnaké konanie,“ dodala hovorkyňa s tým, že prípad riešil vyšetrovateľ okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom.
