UKRADLI AJ PRÍBOR: Polícia obvinila dvoch mužov z Nižného Tvarožca

Bardejov 20. apríla (TASR) – Zo zločinu krádeže, trestného činu porušovania domovej slobody a trestného činu poškodzovania cudzej veci polícia v Bardejov obvinila dvoch mužov vo veku 20 a 26 rokov z obce Nižný Tvarožec. Ako TASR v stredu informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, išlo o skutky, ktorých sa dopustili formou spolupáchateľstva.



"Dňa 7. apríla podvečer preskočili oplotenie jednej z chát v katastri obce Zlaté. Sekerou, ktorú si doniesli so sebou, vypáčili uzamknuté vchodové dvere chaty, vošli dnu a objekt prehľadali. Odcudzili kladivo, sekeru, taniere, šálky, príbor, poháre a taktiež rôzne druhy alkoholu. Poškodený majiteľ škodu vyčíslil predbežne na približne 300 eur," uviedla Ligdayová.



Muži o tri dni neskôr, 10. apríla, vošli do troch oplotených rekreačných chát v rovnakej obci.



"Chaty, ako aj priľahlé objekty prehľadali. Odniesli si všetko, čo im prišlo pod ruky, od domácich vecí na užívanie až po rôznorodý pracovný materiál. Celková škoda v týchto prípadoch prekročila čiastku 2050 eur," doplnila Ligdayová.



Obaja muži boli v utorok (19. 4.) zadržaní a umiestnení do cely policajného zaistenia.