Polícia obvinila dvoch mužov z prepadnutia v okrese Turčianske Teplice
Turčianske Teplice 1. júna (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov z lúpežného prepadnutia, ku ktorému došlo v uplynulom týždni v okrese Turčianske Teplice. Pri jednom z miestnych supermarketov mali napadnúť 43-ročného muža. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Najskôr mu z ruky vytrhli mobilný telefón a následne ho zhodili na zem, kde ho opakovane kopali a udierali do rôznych častí tela. Muž utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie v nemocnici,“ uviedla polícia s tým, že dôslednou operatívno-pátracou činnosťou martinskí policajti páchateľov stotožnili a následne obmedzili na osobnej slobode.
Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline v súvislosti s touto udalosťou vzniesol dvom mužom vo veku 34 a 35 rokov obvinenie z obzvlášť závažného zločinu lúpeže v súbehu s prečinom výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva a zároveň spracoval podnet na ich väzobné stíhanie.
