Chceli platiť falošnými bankovkami, predavačka ich odhalila
Išlo o falzifikát bankovky v nominálnej hodnote 50 eur a falzifikáty bankoviek v nominálnych hodnotách 20 eur.
Autor TASR
Veľká Lomnica 3. februára (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov z obce Veľká Lomnica v okrese Kežmarok z falšovania peňazí. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ide o mužov vo veku 26 a 17 rokov.
Falšované peniaze u seba prechovával starší z mužov. „Išlo o falzifikát bankovky v nominálnej hodnote 50 eur a falzifikáty bankoviek v nominálnych hodnotách 20 eur. Bankovky už na prvý pohľad nevykazovali znaky pravej bankovky. Obaja spoločne ich v jednom z obchodných domov v Poprade využili na nákup. Bolo zjavné, že ide o falošnú bankovku, no napriek tomu ju predavačke predložili ako platidlo za nakúpený tovar. Predavačka okamžite zistila, že ide o falzifikát,“ uviedla Ligdayová.
Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade, ktorý dvojicu obvinil z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov. Obvinení podľa polície skutok spáchali formou spolupáchateľstva.
