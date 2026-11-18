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VYKRADLI 10 ÁUT: V Humennom chytili dvoch mužov
K skutkom došlo v noci zo soboty na nedeľu (15. 11.). Páchatelia rozbili sklenené výplne viacerých vstupných dverí do športovej haly.
Autor TASR
Humenné 18. novembra (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov vo veku 21 a 27 rokov v súvislosti s vykradnutím desiatich vozidiel a poškodením vstupu do športovej haly v Humennom. Ako TASR informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Ingrida Pavlovská, zároveň spracovali podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby.
K skutkom došlo v noci zo soboty na nedeľu (15. 11.). Páchatelia rozbili sklenené výplne viacerých vstupných dverí do športovej haly. Následne poškodili aj sklenené výplne dverí na desiatich zaparkovaných vozidlách, z ktorých odcudzili osobné veci.
Humenským kriminalistom v spolupráci s policajtmi miestneho obvodného oddelenia sa podarilo podozrivých stotožniť a vypátrať už nasledujúci deň. Vyšetrovateľ mužov z okresu Michalovce obvinil za zločin krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci spáchaný formou spolupáchateľstva. „Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania, z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila Pavlovská.
K skutkom došlo v noci zo soboty na nedeľu (15. 11.). Páchatelia rozbili sklenené výplne viacerých vstupných dverí do športovej haly. Následne poškodili aj sklenené výplne dverí na desiatich zaparkovaných vozidlách, z ktorých odcudzili osobné veci.
Humenským kriminalistom v spolupráci s policajtmi miestneho obvodného oddelenia sa podarilo podozrivých stotožniť a vypátrať už nasledujúci deň. Vyšetrovateľ mužov z okresu Michalovce obvinil za zločin krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci spáchaný formou spolupáchateľstva. „Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania, z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila Pavlovská.