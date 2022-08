Hrozí im až desať rokov: Polícia obvinila dvoch mužov z výroby drog

Zvolen 22. augusta (TASR) - Pobyt za mrežami v rozmedzí od troch do desiatich rokov hrozí dvom Zvolenčanom, ktorých polícia v týchto dňoch obvinila zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. Vyšetrovateľ kriminálnej polície vo Zvolene ich obvinil v spolupáchateľstve. Informuje o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.



"Jedného z obvinených mužov po vznesení obvinenia umiestnili do výkonu trestu za inú trestnú činnosť a druhého vzal sudca okresného súdu do vyšetrovacej väzby," uvádza polícia.



Drogy mali obaja vyrábať a následne prechovávať priamo v byte paneláka. "Expertíza zaisteného materiálu potvrdila, že ide o pervitín," priblížila polícia.



Zaistené boli aj komponenty a chemikálie, ktoré pravdepodobne majú súvis s drogovou trestnou činnosťou.