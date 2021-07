Polícia obvinila dvoch mužov za jazdu pod vplyvom alkoholu

Prešov 27. júla (TASR) – Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 43-ročného muža z obce Ruská Nová Ves v okrese Prešov a 38-ročného muža z Bardejova z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Ako povedala, muž z Ruskej Novej Vsi viedol v nedeľu (25. 7.) večer osobné motorové vozidlo značky Audi A6 po Levočskej ulici v Prešove, pričom nedodržal za vozidlom značky Škoda Octavia, ktoré išlo pred ním, dostatočnú vzdialenosť a narazil doňho.



"Vodičom poškodeného vozidla bol 18-ročný Prešovčan. Na mieste dopravnej nehody boli obaja vodiči podrobení dychovým skúškam. V prípade 43-ročného vodiča výsledok dychovej skúšky dosiahol hodnotu viac ako dve promile. Vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia," povedala Ligdayová.



V druhom prípade, 38-ročný vodič osobného motorového vozidla značky Hyundai v nedeľu popoludní viedol vozidlo po ceste v smere od obce Hozelec do mesta Poprad.



"Aj z dôvodu nevenovania sa plne vedeniu vozidla a nesledovania situácie v cestnej premávke zišiel s vozidlom do poľa, kde zostal stáť. Táto situácia pravdepodobne natoľko vyčerpala vodiča, že vo vozidle hneď aj zaspal. Na miesto nehody sa dostavila policajná hliadka. Po prebudení bol vodič podrobený okrem iného aj dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol dva a pol promile. Vodič si na vozidle spôsobil škodu vo výške 2500 eur," povedala Ligdayová s tým, že muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.