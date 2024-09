LÚPEŽ PRI VÝŤAHU: Jeden ho udrel do tváre, druhý mu podkopol nohy

Stropkov 20. septembra (TASR) - Polícia obvinila zo zločinu lúpeže formou spolupáchateľstva dvoch mužov zo Stropkova, ktorí zaútočili na muža, keď otváral vchodové dvere do bytového domu. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, násilím vošli dnu a pri výťahu na neho zaútočili.



"Jeden ho udrel do tváre, druhý mu podkopol nohy, v dôsledku čoho napadnutý muž spadol na zem, kde ho násilím držali a prehľadávali mu vrecká. Vzali mu mobilný telefón a utiekli preč," spresnila hovorkyňa.



K incidentu došlo na Hrnčiarskej ulici vo štvrtok (19. 9.) po polnoci. Podľa polície sa ho mali dopustiť dvaja miestni muži vo veku 20 a 23 rokov, ktorých v krátkom čase zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie.