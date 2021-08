Polícia obvinila dvoch Popradčanov za platbu falošnými bankovkami

Poprad 10. augusta (TASR) - Zo zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov polícia obvinila v pondelok (9. 8.) dvoch Popradčanov vo veku 16 a 17 rokov. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.



"Obvinení si vo štvrtok (5. 8.) zadovážili od tretej osoby dve falošné bankovky nominálnej hodnoty 20 eur. Hneď v ten istý deň prišli k jednej z popradských predajní potravín, kde starší z obvinených požiadal náhodne nachádzajúceho sa muža, aby mu išiel do potravín kúpiť cigarety, nakoľko on ešte nemá osemnásť rokov a dal mu do ruky jednu z falošných bankoviek. Muž im v obchode kúpil cigarety, dal im ich aj spolu s výdavkom. V nedeľu prišli k týmto potravinám opäť a rovnakým spôsobom sa pokúsili dať do obehu aj druhú falošnú bankovku," uviedol Džobanik s tým, že tentoraz si už predavač v obchode všimol, že bankovka vykazuje znaky falzifikátu a mladíkov do príchodu polície zadržal.