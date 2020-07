Polícia obvinila dvoch Popradčanov zo zločinu vraždy

Poprad 16. júla (TASR) - Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove obvinil 38-ročného muža a 36-ročnú ženu zo zločinu vraždy. Informoval o tom hovorca KR PZ v Prešove Igor Pavlik s tým, že k tomuto závažnému zločinu došlo v utorok (14. 7.) vo večerných hodinách v Poprade na Ulici Dostojevského.



Hovorca priblížil, že na lavičke v parku spoločne požívali alkoholické nápoje 38-ročný Roman, 36-ročná Marianna i 57-ročný Viliam – všetci z Popradu. „Medzi nimi došlo k verbálnemu konfliktu, ktorý vyústil do vzájomného fyzického napádania. Viliam v dôsledku útoku spadol na zem, tam ho Roman i Marianna začali škrtiť. Utrpel viacero zranení, ktoré mu spôsobili smrť,“ opísal Pavlik.



Dodal, že Romana i Mariannu polícia zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. „Ak sa im vina preukáže, hrozí im trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Krajský vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby,“ doplnil hovorca.