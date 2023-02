Prešov 6. februára (TASR) - Polícia obvinila dvoch Prešovčanov z lúpeže. Jedného z nich i z útoku na verejného činiteľa. Ako TASR inoformovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, k zločinu lúpeže došlo v piatok (3. 2.) večer v jednom z bytov na Ulici Tarasa Ševčenka v Prešove.



"Dvaja muži v byte napadli jedného muža. Jeden z útočníkov ho opakovane udieral po tvári a druhý ho železnou tyčou udrel po nohe. Všetko pre to, lebo im odmietol dať peniaze. Tie si útočníci nakoniec sami vzali z vrecka bundy napadnutého muža a vyhnali ho z bytu preč," povedala Ligdayová.



Poškodený muž našťastie neutrpel zranenie, ktoré by si vyžiadalo lekárske ošetrenie. Polícia podozrivých zo spáchania zločinu v krátkom čase zadržala.



"Išlo o 33-ročného a 41-ročného muža, obaja z Prešova. Muži skončili v cele policajného zaistenia. Okresným vyšetrovateľom im bolo obom vznesené obvinenie zo zločinu lúpeže a 33-ročný Prešovčan bol obvinený aj z trestného činu útoku na verejného činiteľa, keďže pri zadržaní policajnou hliadkou bol agresívny a zaútočil na jedného z policajtov, ktorému spôsobil zranenie," doplnila Ligdayová s tým, že vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby.