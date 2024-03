Polícia obvinila dvoch vodičov, na cestách na Spiši jazdili opití

Levoča/Svit 15. marca (TASR) - Polícia obvinila dvoch vodičov, na cestách na Spiši jazdili pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že prvý z nich narazil do dvoch vozidiel a napokon aj do zvodidiel neďaleko Levoče, druhého hliadka zastavila v Poprade.



Ligdayová uviedla, že v prvom prípade ide o 59-ročného muža z okresu Levoča. "V stredu (13. 3.) ráno počas jazdy pri cúvaní narazil do zaparkovaného auta v obci Nemešany. Na mieste nezotrval a pokračoval v jazde. V obci Klčov nedodržal bezpečnú vzdialenosť od vozidla idúceho pred ním a narazil doň. Ani tam na mieste nezotrval a pokračoval ďalej. Počas nasledujúcej jazdy nezvládol riadenie a narazil do cestných zvodidiel, s vozidlom zišiel mimo vozovky, kde už ostal stáť," priblížila hovorkyňa. Výsledok u neho nameranej dychovej skúšky presiahol hodnotu 2,4 promile. Na poškodených vozidlách vznikla celková predbežná škoda odhadom 3000 eur, na zvodidlách škodu vyčíslili na 1500 eur. Vodiča na mieste policajná hliadka zadržala a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.



Druhým zo šoférov je 19-ročný mladík zo Svitu, ktorý jazdil opitý a navyše bez vodičského oprávnenia. "Napriek tomu sadol za volant osobného auta a jazdil s ním. Stalo sa tak vo štvrtok (14. 3.) hodinu a pol po polnoci," dodala Ligdayová. Policajná hliadka spozorovala jeho vozidlo, keďže nemal zapnuté svetlá. Nemal ani zapnutý bezpečnostný pás, a tak ho policajti podrobili kontrole. Pri dychovej skúške mu namerali tri promile alkoholu. Mladíka taktiež obmedzili na osobnej slobode a skončil v cele.



Obaja vodiči už čelia obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.