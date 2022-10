NEZVLÁDLI RIADENIE: V Prešovskom kraji obvinili dvoch opitých vodičov

Poprad/Bardejov 3. októbra (TASR) - Z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila dvoch vodičov, 67-ročného muža z obce Gánovce v okrese Poprad a 29-ročného muža z obce Osikov v okrese Bardejov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Starší z mužov v piatok (30. 9.) dopoludnia viedol osobné vozidlo v smere od obce Hozelec na mesto Poprad. "Pri odbočovaní vľavo nezvládol riadenie a zišiel mimo vozovky, kde ostal stáť. Policajná hliadka vodiča podrobila kontrole, bolo zistené, že jazdil pod vplyvom alkoholu. Dychová skúška presiahla hodnotu 2,3 promile," uviedla Ligdayová s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.



Muž z Osikova v sobotu (1. 10.) dve hodiny po polnoci v rodnej obci viedol osobné auto po miestnej komunikácii, pričom prešiel do protismeru a narazil do betónového múrika hrádze cez miestny potok.



"Vozidlo odhodilo v dôsledku nárazu, no vodič spokojne pokračoval v jazde ďalej. Pri jednom z rodinných domov narazil do zaparkovaného osobného auta. Vodič bol policajnou hliadkou zadržaný a bol obmedzený na osobnej slobode. Vykonaná dychová skúška u neho mala pozitívny výsledok, ktorý presiahol hodnotu 1,3 promile," povedala Ligdayová a dodala, že na vozidlách vznikla škoda spolu vo výške 7000 eur.