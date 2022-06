Polícia obvinila dvoch vodičov zo Spiša, boli opití a spôsobili nehody

Poprad 9. júna (TASR) - Polícia z Popradu len za jeden deň zaznamenala a následne aj riešila dve udalosti v cestnej premávke, pri ktorých boli vinníci pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že k prvému incidentu došlo v stredu (8. 6.) dopoludnia.



"Dvadsaťjedenročný muž z Veľkej Lomnice viedol osobné vozidlo po Ulici Ludvíka Svobodu v Poprade. Keďže sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, narazil do osobného auta stojaceho pred ním," priblížila hovorkyňa s tým, že polícia ho na mieste podrobila kontrole i dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol hodnotu 1,5 promile. Na vozidlách vznikla škoda viac ako 2000 eur. Vodiča zadržali a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných úkonov bol obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



"K druhému prípadu došlo krátko predpoludním v Levoči na Novej ulici, kde 50-ročná vodička zo Spišského Podhradia pri cúvaní z parkoviska narazila do druhého vozidla. Aj ju okrem iného podrobili dychovej skúške, pričom výsledok presiahol hodnotu 1,7 promile," doplnila Ligdayová. Na autách vznikla škoda 1000 eur. Žena taktiež skončila v cele policajného zaistenia a polícia ju obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.