Opitý párik sa striedal za volantom, žena nabúrala

Kežmarok 10. júna (TASR) - Polícia obvinila dvojicu, ktorá jazdila v Kežmarku pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že sa za volantom vystriedali, pričom 25-ročná žena sa snažila vycúvať z parkoviska na Petržalskej ulici a opakovane narazila do stojaceho vozidla.



„Keďže sa jej tento manéver nedaril, za volantom ju vystriedal 33-ročný spolujazdec a z miesta odišli. Policajná hliadka vypátrala vozidlo, ktoré malo účasť na dopravnej nehode, boli stotožnené aj osoby vo vozidle. Žena i muž sa spočiatku odmietali podrobiť dychovej skúške, no neskôr si to rozmysleli a skúške sa podrobili,“ priblížila hovorkyňa. Takmer dve hodiny po nehode namerali v dychu 25-ročnej ženy viac ako dve promile alkoholu a u jej spolujazdca výsledok presiahol 2,3 promile.



Oboch zadržali, obmedzili na osobnej slobode a skončili v cele policajného zaistenia. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku voči obom vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ uzavrela Ligdayová.