Polícia obvinila dvojicu, ktorá nebohému vodičovi ukradla mobil

Košice 8. marca (TASR) - Polícia obvinila dvojicu z Trebišovského okresu, ktorá ukradla nebohému vodičovi mobilný telefón. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Prípad súvisí s tragickou čelnou zrážkou z 13. januára, ku ktorej došlo v okrese Trebišov.



Dvojica išla smerom do Trebišova, vystúpila z auta a zisťovala, čo sa stalo. Kým na mieste zasahovali záchranné zložky, muž si natáčal mobilom miesto tragédie a video vysielal naživo na jednej zo sociálnych sietí. Videonahrávka zachytila aj jeho komunikáciu so ženou. "Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinení po vzájomnej dohode na mieste dopravnej nehody našli mobilný telefón, ktorý patril nebohému vodičovi, a prisvojili si ho. Mobil našla na zemi obvinená 36-ročná žena, ktorá o tom povedala 53-ročnému mužovi. Dohodli sa, že ho dajú do záložne. Nasadli do auta a odišli smerom do Trebišova," spresnila Mésarová.



Nájdený mobil napokon namiesto záložne odniesli na policajné oddelenie v Trebišove, kde ho policajti zaistili a vec zadokumentovali. Dvojicu obvinili z trestného činu zatajenia veci spáchaného formou spolupáchateľstva, za čo im hrozí jeden rok väzenia.



Mésarovej dodala, že bližšie okolnosti tragickej nehody polícia naďalej vyšetruje. Ako predtým informovala, pri nehode prišiel o život 57-ročný vodič smerujúci od Trebišova na obec Veľaty. Prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s kamiónovou súpravou.