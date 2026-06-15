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Polícia obvinila dvojicu, ktorá podviedla 92-ročnú ženu spod Tatier
Seniorku telefonicky kontaktoval neznámy muž, ktorý jej oznámil, že jej syn mal v Čechách dopravnú nehodu, pri ktorej zomrelo dieťa.
Autor TASR
Poprad 15. júna (TASR) - Polícia zadržala dvojicu, ktorá podviedla 92-ročnú ženu z okresu Poprad. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že oznámenie popradskí policajti prijali vo štvrtok (11. 6.) podvečer. Muž a žena už v súčasnosti čelia obvineniu.
„Policajti boli vyslaní k prevereniu oznámenia do jednej z obcí, keďže staršia pani odovzdala 10.000 eur neznámej osobe,“ uviedla Ligdayová. Seniorku telefonicky kontaktoval neznámy muž, ktorý jej oznámil, že jej syn mal v Čechách dopravnú nehodu, pri ktorej zomrelo dieťa. Ďalej uviedol, že syn je zadržaný, no ak pani zaplatí 10.000 eur, tak ho pustia domov. „Pani peniaze pripravila a odovzdala ich neznámemu mužovi, ktorý si po ne prišiel až k nej domov,“ dodala hovorkyňa.
Vďaka operatívno-pátracej činnosti policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade sa v krátkom čase podarilo zadržať dve podozrivé osoby. Išlo o 20-ročného muža a 23-ročnú ženu z Českej republiky. „Získaná dôkazná situácia umožnila okresnému vyšetrovateľovi týmto osobám vzniesť obvinenie zo zločinu podvodu, spáchaného formou spolupáchateľstva,“ dodala Ligdayová s tým, že ak sa obvineným vina pred súdom preukáže, hrozí im podľa zákona trest odňatia slobody na dva až osem rokov. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na vzatie obvinených do väzby.
„Policajti boli vyslaní k prevereniu oznámenia do jednej z obcí, keďže staršia pani odovzdala 10.000 eur neznámej osobe,“ uviedla Ligdayová. Seniorku telefonicky kontaktoval neznámy muž, ktorý jej oznámil, že jej syn mal v Čechách dopravnú nehodu, pri ktorej zomrelo dieťa. Ďalej uviedol, že syn je zadržaný, no ak pani zaplatí 10.000 eur, tak ho pustia domov. „Pani peniaze pripravila a odovzdala ich neznámemu mužovi, ktorý si po ne prišiel až k nej domov,“ dodala hovorkyňa.
Vďaka operatívno-pátracej činnosti policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade sa v krátkom čase podarilo zadržať dve podozrivé osoby. Išlo o 20-ročného muža a 23-ročnú ženu z Českej republiky. „Získaná dôkazná situácia umožnila okresnému vyšetrovateľovi týmto osobám vzniesť obvinenie zo zločinu podvodu, spáchaného formou spolupáchateľstva,“ dodala Ligdayová s tým, že ak sa obvineným vina pred súdom preukáže, hrozí im podľa zákona trest odňatia slobody na dva až osem rokov. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na vzatie obvinených do väzby.